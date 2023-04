Das Leiden Jesu ergreifend in Gundelfingen inszeniert

Plus Die Pfarreiengemeinschaft Gundelfingen führt das Passionsspiel in der Stadtpfarrkirche St. Martin auf. Es wirkt in einer ganz besonderen Weise auf das Publikum.

Nahezu 50 Mitwirkende aus Gundelfingen, den benachbarten Orten und aus Riedhausen im Landkreis Günzburg waren an den beiden Tagen vor dem Palmsonntag eingesetzt, um in der Stadtpfarrkirche St. Martin die Leidensgeschichte des Jesus von Nazareth darzustellen.

Stadtpfarrer Johannes Schaufler würdigte deren freudigen schauspielerischen Einsatz und das Geschick der Handwerker, die dafür gesorgt hätten, dass das Passionsspiel gerüstfrei im Altarraum stattfinden konnte. Gemeindereferentin Jutta Koller hatte die Idee, das Geschehen vor über 2000 Jahren in die Jetztzeit zu übertragen. Sie wählte die 2015 in Biberbach erstmals verwendete Textfassung, die sich an die Volkspassion von Arthur Piechler anlehnt. Die einfache Wortwahl erleichterte bei der Präsentation das innere Mitgehen und Mitfühlen. Diese Tatsache stellte Regisseur Bernhard Godde heraus. Emotionen wecken, Ehrfurcht und Respekt vor dem Glauben erzielen und einen richtigen Einstieg in die Karwoche gewinnen, seien die Absichten der Aufführung, so Godde.

In 13 Episoden wird die Passionsgeschichte dargestellt

Die bekannte Geschichte wurde in 13 Episoden dargestellt. In die alt- und neutestamentarischen Gegebenheiten führten in einem Zwiegespräch als Erzähler der elfjährige Ruben und seine Mutter Claudia Mack hin. Sie leiteten immer wieder die Szenen mit Fragestellungen und Erläuterungen von der Kanzel aus ein. Dank der historischen Gewänder erzielten die Jünger Jesu und Schriftgelehrten (mit Stadtpfarrer und Kaplan), Kajaphas, Pilatus, die Soldaten, Mutter Maria, Maria Magdalena und das Volk eine besondere Wirkung. Eine starke Lösung hatte sich die Regie für die Geißelung, Dornenkrönung und Kreuzigung einfallen lassen. Sie wurden als Schattenspiele hinter einer riesigen Leinwand vollzogen.

Den optischen Effekt verstärkte Katharina D. Brandel am Keyboard mit unterstützenden Klangballungen. Sie wertete mit improvisatorischen Zwischenspielen das Stück auf und begleitete die Lieder der Zuhörer und des Volkschores sowie das Auferstehungs-Tedeum an der großen Orgel.

Oberministrant Tom Kumschier ist eine Idealbesetzung

Die Rolle des Jesus hatte der Haunsheimer Oberministrant Tom Kumschier übernommen, die er ergreifend nachempfand. Der Wandel von der positiven Ausstrahlung der Jüngerberufung hin bis zum leidgeprüften Sterben am Kreuz konnte intensiv miterlebt werden. Von der Statur, der Diktion, dem schauspielerischen Auftreten her war er eine Idealbesetzung. Ihm galt der große Beifall des Publikums, das auch die Leistungen der anderen Mitspieler und der Technik lautstark honorierte.

Lesen Sie dazu auch