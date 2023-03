Gundelfingen

18:19 Uhr

Das wollen die Bürger von den Gundelfinger Bürgermeisterkandidaten wissen

Plus Bei der Podiumsdiskussion brennen den Bürgern viele Themen unter den Nägeln. Was wird aus dem alten Feuerwehrhaus? Und wie sieht es mit investorenvertriebenen Baugebieten aus?

Von Jonathan Mayer

Es gibt ein Thema, das hängt einigen Bürgerinnen und Bürgern in Gundelfingen nach: das Baugebiet "Oberer Ehla V". Oder besser: Die Tatsache, dass das Gebiet nicht von der Stadt, sondern von einem privaten Investor erschlossen worden ist. So will Christiane Philipp bei der Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl von den Kandidaten und der Kandidatin wissen: Wer möchte bezahlbare Bauplätze anbieten, die nicht über einen Investor verkauft werden?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

