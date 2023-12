Gundelfingen

Der Baustopp beim Elbtower hat Folgen für die Gundelfinger Firma Gartner

Die Baustelle des Elbtowers in Hamburg steht seit mehreren Wochen still. Auch das Gundelfinger Unternehmen Josef Gartner, das für das Projekt die Fassade herstellt, hat seine Monteure abgezogen.

Plus Das Unternehmen aus der Gärtnerstadt fertigt die Fassade für den Elbtower in Hamburg. Durch die Pleite von Signa Holding droht Mitarbeitenden nun Kurzarbeit.

Die Baustelle des Elbtowers steht nach der Insolvenz der österreichischen Signa Holding seit Ende November still. Geplant war das Bauprojekt in Hamburg als dritthöchstes Gebäude Deutschlands, doch nun ist unklar, wie es mit dem 950-Millionen-Euro-Projekt weitergeht. Der Stillstand hat auch Auswirkungen auf den Fassadenbauspezialisten Josef Gartner in Gundelfingen. Das Unternehmen bekam den Auftrag für die aufwendige Fassade des 245 Meter hohen Hochhauses mit 64 Stockwerken in der Hafen-City. Geschäftsführer Jürgen Wax sagt dazu: "Wir haben Mitte November unsere Arbeiten vor Ort auf der Baustelle eingestellt. Im Zuge dessen haben wir Schritt für Schritt die Produktion für den Auftrag heruntergefahren, um zu schauen, wie es weitergeht."

Nach der Elbphilharmonie in Hamburg hatte Gartner den Elbtower als weiteres Großprojekt in der Hafenstadt erhalten. David Chipperfield Architects entwarfen den steil in die Höhe wachsenden Turm, den Gartner mit einer komplexen, rund 50.000 Quadratmeter großen Glas-Aluminium-Fassade aus 8775 Elementen inklusive Öffnungselementen zur natürlichen Belüftung verkleiden sollte.

