Der Bleichestadel platzt beim Starkbierfest in Gundelfingen aus allen Nähten

Das Starkbierfest in Gundelfingen wird zum Besuchermagneten. Beim Nagelwettbewerb stellt sich der Landratsvertreter Joachim Hien gegen Bürgermeister Dieter Nägele.

Die Blasmusik-Gruppe „Brenzblech“ heizte den zahlreichen Gästen beim Starkbierfest in Gundelfingen am Samstag bereits vor Eröffnung mit zünftiger Stimmungsmusik und guter Laune bis spät in die Nacht ein. Walter Hieber vom Historischen Bürgerverein begrüßte auch im Namen von Mitveranstalter Eugen Hander die zahlreichen Gäste – man hätte fast sagen können: "Der Stadel ist voll – kein Einlass mehr."

Gespannte Blicke erntete Bürgermeister Dieter Nägele beim Fassanstich. Doch mit zwei Schlägen war die Sache erledigt. Foto: André Kiener

Der Bieranstich durch Bürgermeister Dieter Nägele konnte wegen des hohen Besucheransturmes erst etwas verspätet stattfinden, da eine eifrige Bedienung die bereitgestellten Bierkrüge zum Spülen gebracht hatte, weil um diese Zeit die Bierkrüge schon knapp wurden. Der fast schon professionelle Bieranstich von Bürgermeister Nägele mit nur zwei Schlägen mit Assistenz von Brauereichef Christoph Hald begeisterte das Publikum. Hald erzählte den Gästen anschließend alles über die Herstellung des Starkbiers und was es dabei zu beachten gibt.

Joachim Hien gewinnt gegen den Bürgermeister

65 Bilder Foto-Strecke: Das war los beim Starkbierfest in Gundelfingen Foto: André Kiener

Fastenprediger Bruder Cornelius begeisterte à la Nockherberg in etwas bissiger Weise und lästerte über regionale Begebenheiten. Der Volkstrachtenverein Brenztaler aus Gundelfingen gab einen traditionellen Bergmanns-Tanz mit Laternen und Bergmannsmützen und Schuhplattler – unter musikalischer Begleitung von Wolfgang Rogler - zum Besten.

Der Herausforderung: „Wer schlägt Bürgermeister Nägele beim Nagelwettbewerb“, stellte sich der Landrat-Vertreter Joachim Hien. Der Nagelwettbewerb gestaltete sich sehr schwierig, da die Nägel immer abwechselnd von beiden mit der „Hammerfinne“ in das sehr harte Holz geschlagen werden mussten. Dabei gab es jede Menge krumme Nägel oder umgebogene Nagelköpfe, die dann nicht mehr weiter eingeschlagen werden konnten. Nach spannendem Wettkampf gewann letztendlich Joachim Hien gegen den Gundelfinger Rathauschef. Gefeiert wurde schließlich bis in die Nacht. (AZ)