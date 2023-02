"Der Filz verhindert Innovationen": SPD teilt am Aschermittwoch gegen CSU aus

Der SPD-Unterbezirk Dillingen schießt beim Politischen Aschermittwoch verbal gegen die Staatsregierung. Greift bei den anstehenden Wahlen das Aschermittwochs-Orakel?

Für ein gutes Omen hält es Thomas Reicherzer, Wittislinger Bürgermeister, dass beim letzten Politischen Aschermittwoch vor Corona drei Bürgermeisterkandidaten sprachen, die allesamt in die jeweiligen Rathäuser einzogen: Miriam Steiner in Syrgenstein, Tobias Rief in Sontheim und Reicherzer in Wittislingen.

So hofft Reicherzer, dass sich dieser Trend auch bei den anstehenden Wahlen verfestigt. So kandidiert Fabian Wamser für den Landtag, Reicherzer selbst für den Bezirkstag und Niklas Junkermann für den Posten des Bürgermeisters in Gundelfingen.

Fabian Wamser: Bayern besteht nicht nur aus CSU

„Wir brauchen in unserer Krisenzeit mit Klimawandel und einem Krieg in Europa aufgrund der Aggressionspolitik der undemokratischen russischen Autokratie eine Politik, die den Menschen dient“, betonte Reicherzer. Wenn es ernst werde, dann seien immer die Sozialdemokraten gefordert. Er sei deshalb sehr froh, dass es mit dem SPD-Mann Scholz einen Bundeskanzler gebe, der mit kühlem Kopf unaufgeregt zusammen mit der EU und den USA die notwendigen Entscheidungen zum rechten Zeitpunkt treffe.

Laut Fabian Wamser, der im Wahlkreis Dillingen/Augsburg Land für den Landtag kandidiert, habe der Politikklamauk rund um den Aschermittwoch wenigstens den Nutzen, dass bundesweit zur Kenntnis genommen werde, dass Bayern nicht nur aus der CSU bestehe, sondern parteipolitisch viel bunter sei. Immerhin trügen in 156 bayerischen Gemeinden und Städten SPD-Bürgermeister die Verantwortung.

Wamser: CSU/FW-Regierung bei erneuerbaren Energien versagt

Die CSU stehe laut Wamser in Bayern viel zu lange in der Regierung. „Der damit entstandene Filz verhindert Innovationen“, betonte der Landtagskandidat. Die CSU/FW-Regierung habe bei der Thematik erneuerbare Energien völlig versagt. Die Windkraftbilanz liege bei "Null". Und wenn Söder auf Nachfragen mit „Schauen Sie“ zu antworten beginne, sei es geboten, seinen Vergleichen Bayerns mit anderen Bundesländern zu misstrauen, da unterschiedliche Bedingungen bestünden. Er zeige gern mit dem Finger auf Berlin, vergesse aber, seine eigenen Hausaufgaben zu machen. Dies könnten die CSU und FW nicht mit großspurigen Wahlversprechen und „Wedeln mit Geldscheinen“ übertünchen.

Die angekündigten Mittel für die bayerischen Kliniken würden denen der Versorgungsstufe 1 nur etwa 130.000 Euro im Jahr bringen. Um eine flächendeckende Krankenhausversorgung zu gewährleisten, müsste die Staatsregierung, anstatt "billige Wahlversprechen" zu machen, endlich die notwendige Strukturreform anpacken.

Bürgermeisterwahl Gundelfingen: Junkermann berichtet vom Klinkenputzen

Der Gundelfinger Bürgermeisterkandidat Niklas Junkermann berichtete humorvoll über seine Erfahrungen bei seinen Hausbesuchen im Wahlkampf. Er habe gelernt, „von der Sicht auf die äußere Fassade eines Wohnhauses keine Schlussfolgerungen auf deren Bewohner zu ziehen“. Aus Äußerungen wie „Danke, dass Sie hier waren“ habe er gespürt, dass sich die Bürger bei den Gesprächen mit ihm in ihren Anliegen ernst genommen sahen. (AZ)