Gundelfingen

18:00 Uhr

Der Gundelfinger Faschingsumzug startet nicht mehr an Kehraus

Plus Das große Narrenspektakel in Gundelfingen soll nicht mehr am Faschingsdienstag stattfinden. Dem bisherigen Organisator Walter Hieber missfällt der neue Termin.

Von Berthold Veh

Dillingens neuer Landrat Markus Müller hat am Wochenende beim Historischen Bürgerverein Gundelfingen den Ritterschlag erhalten (wir berichteten). Bei dem geschichtlichen und gesellschaftlichen Spektakel in der Gärtnerstadt machte eine Nachricht die Runde, die Fastnachter in der Faschingshochburg kontrovers diskutieren. Dem Vernehmen nach werden die Glinken, der Gundelfinger Faschingsverein, den Faschingsumzug in der kommenden Saison nach vorne verlegen. Demnach soll die Parade durch die Gärtnerstadt nicht mehr, wie seit Jahrzehnten, zum Ausklang der närrischen Tage am Faschingsdienstag stattfinden. Der geänderte Termin ist im kommenden Jahr am Samstag, 11. Februar, und damit einen Tag vor dem Höchstädter Faschingsumzug, wie der neue Glinken-Vorsitzende Georg Bayer auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt.

