Gundelfingen

13:36 Uhr

Der Landkreis Dillingen trauert um Schwester Maria Elisabeth

Ein Leben für Gott und die Kinder: Schwester Maria Elisabeth Marschalek (hier bei ihrem Abschied als Gundelfinger Kinderheimleiterin) ist in der Nacht zum Samstag gestorben.

Plus Die langjährige Leiterin des Gundelfinger Kinderheims ist in der Nacht zum Samstag gestorben. Bei vielen Menschen sind die Bestürzung und die Trauer groß.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Die Nachricht hat bei vielen Menschen im Landkreis Dillingen Bestürzung und Trauer hervorgerufen: Schwester Maria Elisabeth Marschalek ist in der Nacht auf Samstag gestorben. Die langjährige Leiterin des Gundelfinger Kinderheims erlag im Alter von 67 Jahren einem schweren Krebsleiden. "Wir spüren eine große Trauer in uns und können es nicht glauben", sagt Martina Schmidt, die Leiterin der deutschen Provinz der Dillinger Franziskanerinnen. Schwester Maria Elisabeth hatte zwar im vergangenen Jahr die Leitung des Gundelfinger Kinderheims St. Clara abgegeben, sie habe aber noch viele Pläne gehabt, erläutert Schmidt. Zudem hatte die 67-Jährige noch den Vorsitz im Stiftungsvorstand der Kinderheimstiftung Gundelfingen inne, zu der die Kinderheime in Gundelfingen, Gersdorf und Kalzhofen gehören.

In ihrer Leitungszeit wurden mehr als 1800 Kinder aufgenommen

Schwester Maria Elisabeth war ein Energiebündel. Wenn es um die Interessen der ihr anvertrauten Kinder ging, konnte die Franziskanerin auch mal anecken. Als sie im Herbst die Heimleitung abgab, wurde ihre bemerkenswerte Lebensleistung deutlich. Die Sozialpädagogin und Sozialbetriebswirtin hatte während ihrer 25-jährigen Leitung des Heims St. Clara in Gundelfingen mehr als 1800 Kinder aufgenommen und ihnen mit ihrem Team eine neue Chance für ihr Leben gegeben. Etwa dem jungen Frank, dessen Mutter stirbt, und der nicht zum Vater kann. Der Junge wird hochaggressiv, fliegt fast von der Schule – wird durch die Arbeit im Kinderheim später zum Musterschüler. Es gibt viele andere beeindruckende Beispiele: Vier Geschwister, mit denen andere Heime überfordert sind. Eigentlich sollten sie getrennt werden – doch Gundelfingen nimmt sie in der Einrichtung auf. Auch für diese Kinder wurde die Franziskanerin zur Mama.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen