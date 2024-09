Der TV Gundelfingen betritt Oberliga-Neuland

Es ist soweit – die neue Handball-Oberliga startet am Wochenende in die Saison. Dabei tritt Aufsteiger TV Gundelfingen am Sonntag um 16.30 Uhr beim TSV Herrsching an. Der Gegner ist ein Veteran der ehemaligen Landesliga Süd mit reichlich Erfahrung. Aufgrund der Ligareform heißt die Spielklasse nun bayerische Oberliga.

Gundelfingen verbessert seine Fitness

Mit dem Saisonstart endet eine lange und sehr intensive Vorbereitungsphase der Gundelfinger Männer-Mannschaft. Bereits Ende April begann das Trainer-Trio mit Bernd Dunstheimer, Adi Konkel und Nico Ruchti die gezielten Übungseinheiten – angepasst an die neuen Herausforderungen. Erstmals auf dem Trainingsprogramm standen intensive Fitnesseinheiten in Zusammenarbeit mit Cello Teichmann. Entsprechend fit, aber vor allem ohne Verletzungssorgen kommen Tobias Bauer & Co. aus der Vorbereitungsphase. Die Testspielergebnisse waren größtenteils vielversprechend und auch die beiden Neuzugänge Pascal Röhm und Marco Krumscheid haben sich bestens in die Mannschaft eingefunden.

Soweit wäre alles perfekt, käme da das erste Saisonspiel für die Gärtnerstädter nicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Schon bei Bekanntwerden des Spielplanes nahmen die TVG Verantwortlichen Kontakt zum Mitstreiter Herrsching auf, um die Partie auf einen besseren Termin zu verschieben. Aber die Hallenauslastung der Gastgeber ist bereits bis kommendes Jahres komplett durchgetaktet, sodass sie einer Verlegung widersprachen.

Nun muss Bernd Dunstheimer am Sonntag noch auf einige Säulen seiner Mannschaft verzichten, was die Erfolgsaussichten mit Sicherheit reduziert: „Dennoch haben wir jede Position mittlerweile stark doppelt besetzt, sodass wir die Ausfälle durchaus auch kompensieren können“, stellt der Coach zuversichtlich fest. (bd)