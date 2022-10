Gundelfingen

vor 50 Min.

Bleibt Gruß Bürgermeisterin? Der Wahlkampf ums Rathaus beginnt

In Gundelfingen steht im kommenden Jahr die Bürgermeisterwahl an.

Plus Am 12. März ist in Gundelfingen Bürgermeisterwahl. Amtsinhaberin Miriam Gruß wird wieder antreten. Aber auch andere Personen schielen auf den Posten.

Von Susanne Klöpfer Artikel anhören Shape

Bis zur Bürgermeisterwahl in der Gärtnerstadt sind es noch fünf Monate. Langsam kündigt sich der Wahlkampf an. Für die Freien Wähler hat sich der erste Kandidat bereits gemeldet. Die anderen Fraktionen sind im Gespräch, und es gibt auch schon Gerüchte über weitere Personen, die sich aufstellen lassen möchten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen