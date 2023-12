Die 600-jährige Geschichte des Gundelfinger Seniorenheims

Weltkriege, Cholera und Finanznot: Das Haus der Senioren hat eine bewegte Vergangenheit, die nun der Historische Verein Dillingen in einem Jahrbuch festgehalten hat.

Die Härtsfelder Fanfaren klingen am im Haus der Senioren in Gundelfingen durch die eisige Luft. Sie läutet die langersehnte Buchvorstellung des Jahrbuches 2022 und 2023 des 1888 gegründeten Historischen Vereins Dillingen ein. Dafür haben sich einige versammelt, darunter Gundelfingens Bürgermeister Dieter Nägele, Heimleiter Markus Moll, der erste Vorsitzende des Historischen Vereins, Arnold Schromm, weitere Mitwirkende und historisch Interessierte aus der Region. Nach jahrelanger Arbeit ist das Buch nun "endlich der Öffentlichkeit zugänglich", wie Arnold Schromm voller Freude verkündet.

Das Buch umfasse wissenschaftlich fundierte Beiträge des Kolloquiums, welches im März 2018 in der Rosenburg in Gundelfingen abgehalten wurde und befasse sich dabei mit den historischen Hintergründen des Spitalwesens und der Krankenpflege in Bayern - mit besonderem Augenmerk auf Gundelfingen. Im Zentrum der Arbeit steht besonders das Haus der Senioren in Gundelfingen mit seiner Jahrhunderte überdauernden Geschichte.

Gundelfinger Richter Hans Sitzenberger überließ 1418 dem Spital sein Besitz

Deshalb erklärt Heimleiter Markus Moll auch die Geschichte des "Gundelfinger Spitls". Es existiere nun schon seit Anfang des 15. Jahrhunderts, zunächst jedoch als Almosen- und Krankenhaus, entwickelte sich zu einem Alten- und Pflegeheim. Heute sei es ein modernes Haus für Senioren. Das Wort "Spital" sei dabei eine Ableitung vom lateinischen Begriff "hospitalis", was "gastfreundlich" bedeute. Genau das sei die jetzige Einrichtung, ein Ort zum Wohlfühlen und "nicht nur eine Reduktion auf ein Krankenhaus", so Moll.

Der 20. Juli 1418 ist das wichtigste Datum in der Geschichte des Spitals. Der Gundelfinger Richter Hans Sitzenberger überließ dem Spital sein Hab und Gut, wie es auf der Urkunde zur Stiftungsgründung, die von Georg Wörishofer transkribiert wurde. Sitzenberger wurde so zum Gundelfinger Nikolaus und Helden. Er handelte jedoch nicht nur aus dem Motiv der Nächstenliebe, sondern auch aus privaten Gründen. Seine geliebte Tochter Margarethe war auf die Pflege im Spital angewiesen. So sicherte er nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern der Region, sondern auch seiner Tochter ein schönes Leben. 2018 jährte sich die bedeutende Zustiftung zum 600. Mal und wurde zum Anlass für die Kolloquien und des nun veröffentlichten Buches.

Haus der Senioren hat bewegte Geschichte von Weltkriegen, über Cholera und Finanznot

Weiter beleuchtete Markus Moll die Geschichte seiner Einrichtung mit all den durchlebten Krisen, wie den beiden Weltkriegen, der Cholera- und Pest-Epidemien, aber auch der Corona-Pandemie, die die Einrichtung an ihre Grenzen brachten. In den 2000er-Jahren befand sich das Spital zudem in einer finanziellen Not durch "nicht funktionierende Buchhaltung und zu niedrigen Pflegesätzen". Aber auch daraus kämpfte man sich heraus. Auch deshalb war das Jubiläumsjahr ein Grund zum Feiern.

Lesen Sie dazu auch

Das Kolloquium im März war dabei Moll zufolge ein "Highlight". Über einen längeren Zeitraum wurden in Räumlichkeiten des Rosenschlosses wissenschaftliche Vorträge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Kooperation mit der Ruhruniversität Bochum gehalten. Mehr als 100 Interessierte nahmen bei jeder Veranstaltung teil, erzählt Barbara Storb, ehemalige Geschäftsführerin des bayerischen Landesverbands im Fachverband deutscher Floristen im Rosenschloss.

Während Arbeit am Jahrbuch des Historischen Vereins verstarb Georg Wörishofer

Endlich fand nun dieses Jahr am Nikolaustag die Buchvorstellung statt. Dieses Datum ist keinesfalls ein Zufall erklärt Arnold Schromm, denn Hans Sitzenberger sei doch der Nikolaus des 15. Jahrhunderts. Zudem erhofft sich Moll, dass das Jahrbuch nicht nur über die Vergangenheit aufklären wird, sondern auch in Zukunft anderen Pflegeeinrichtungen zeige, "wie man aus Krisen wieder herauskommt". Eine der wichtigsten Personen bei der Entstehung des Werkes war dabei Georg Wörishofer, der ehemalige historische Berater der Stadt Gundelfingen. Wörishofer verstarb im April letzten Jahres überraschend an einer Krankheit – ein harter Schlag für das Team, denn er hielt wichtige Aufgaben der Organisation und Kooperation inne.

Jahrbuch Historischer Verein Spital Gundelfingen Jahrbuch Historischer Verein Spital Gundelfingen 600 Jahre Spital Gundelfingen Foto: Bo Malsch

Wörishofer schrieb auch wissenschaftliche Texte und transkribierte essenzielle Urkunden des Gundelfinger Stadtarchivs, die grundlegend für die Historienforschung sind und waren, erzählt Gundelfingens Archivar Hans Scherm. Heinz Gerhards erzählt weiter, er konnte nach dessen Tod vor der Wohnungsräumung "wichtige Unterlagen des gesamten Landkreises aus dessen Nachlass sichern". Wörishofers Artikel konnten vom Vorsitzendes des Historischen Vereins Dillingen Arnold Schromm, die Leiterin des Stadtarchivs Dillingen Felicitas Söhner und Schriftführer des Vereins und Gerhards fertiggestellt werden. "Sein Tod reißt große Lücken in die heimatgeschichtliche Forschung", betont Schromm. Georg Wörishofers erhält nun eine Namenstafel am Gedenkstein für Sitzenberger in Gundelfingen.

Abgerundet wurde der Abend mit einem würdigen musikalischen Programm mit Stücken aus dem Mittelalter, der Romantik mit einer Vertonung von Robert Schuhmann des Gedichts "Mondnacht" und mit dem Lied "Circle of Life" aus dem Musical "Der König der Löwen". Vorgetragen wurden die Stücke von Katharina Brandel, Petra Schneider und Markus Moll.