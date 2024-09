Die Ausstellungsgespräche bei Gartner in Gundelfingen neigen sich dem Ende zu

Ende Juli löste eine außerordentliche Betriebsversammlung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma Josef Gartner eine Schockstarre aus. „Tiefgreifende Umstrukturierungen“ kämen auf das Gundelfinger Fassadenunternehmen zu, im gleichen Zug sollte ein Teil der Belegschaft ausgestellt werden. Damals gingen viele der Beschäftigten von rund einem Viertel, also gut 200 Personen aus. Mittlerweile kommen Gerüchte auf, dass sogar rund die Hälfte der Mitarbeitenden ihren Arbeitsplatz in der Gärtnerstadt verlieren soll. Geschäftsführer Jürgen Wax äußerte in einer Pressemitteilung im Juli: „Die Marktentwicklungen haben die globale Fassadenbranche unter Druck gesetzt. Auch wir sind nicht immun dagegen und müssen uns für die Zukunft wappnen.“ Den Gerüchten widerspricht er aber entschieden.

Dominik Bunk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis