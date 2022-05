Gundelfingen

17:51 Uhr

Die B16-Anschlussstelle Gundelfingen/Peterswörth ist fertig

Acht Millionen Euro für mehr Sicherheit: Die B16-Anschlussstelle Gundelfingen/Peterswörth wurde am Freitag offiziell für den Verkehr freigegeben.

Plus Der Verkehr rollt an der B16-Anschlussstelle bei Gundelfingen schon länger wieder. Jetzt ist auch der letzte Teil an der Baustelle freigegeben. Wie es dort nun aussieht.

Von Susanne Klöpfer

Autos schießen über die Bundesstraße 16 an der Anschlussstelle Gundelfingen/Peterswörth, Lastwagen donnern über den schwarzen, geteerten Asphalt. Der Verkehr auf der Bundesstraße ist schon länger wieder unterwegs, doch nun wurde der letzte Teilabschnitt der Baustelle, die Verbindungsrampe, die über die B16 führt, für den Verkehr freigegeben.

