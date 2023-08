Die Brenz wird in Gundelfingen zum Canal Grande

Am Wochenende konnten sich Venedig-Fans in Gundelfingen ein bisschen Italien-Gefühl abholen. Die Stimmung war gut – trotz Regens.

"Man muss die Feste feiern, wie sie fallen", resümierte Walter Hieber vom Historischen Bürgerverein Gundelfingen angesichts der unsicheren Wetterlage am Wochenende. Der Wettergott, zu dem Hieber offenbar einen guten Draht hat, meinte es gut mit den Gundelfingern und die Bleiche füllte sich mit vielen gutgelaunten Besuchern.

Hieber war nicht nur deshalb zufrieden mit der Besucherresonanz. Verkleiden können die Gundelfinger schließlich gut und manche hatten sich sogar eigens für den Abend in aufwendige Kostüme geworfen und maskiert. Das Gondelfahren auf der Brenz war nicht nur bei den Kindern beliebt. Gondoliere Eugen Hander hatte Spaß dabei, die Gondel flussaufwärts zu rudern, wo die Wasserspiele bestaunt werden konnten. Die „Firegirls“ hatten sich hierfür richtig ins Zeug gelegt und die Besucher konnten die Fontänen bestaunen.

58 Bilder So schön waren die venezianischen Nächte in Gundelfingen Foto: Harald Paul

Feiern trotz Regens: "Das macht Gundelfingen aus"

Direkt im Anschluss begann das Feuerwerk und die Kinderaugen begannen zu leuchten. So schmeckte das Popcorn gleich nochmal leckerer. Als langsam die Dämmerung einbrach, kam die aufwendig gestaltete Beleuchtung an den Ständen schön zur Geltung. Das ganze Areal um die Brenz wurde in ein farbiges, romantisches Flair getaucht. Als es gegen 22:30 Uhr dann doch zu regnen begann, tat das der guten Stimmung keinen Abbruch. Nass werden musste keiner. Die Zelte und Unterstände füllten sich, das fröhliche Miteinander wurde dadurch noch verstärkt. Hieber kommentierte dazu: „Die Leute kommen und wollen feiern, auch wenn das Wetter nicht ganz optimal ist. Das macht Gundelfingen aus.“

Lesen Sie dazu auch