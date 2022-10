Die Firma Liberta Partners übernimmt die Bissinger Unternehmensgruppe

Die Bissinger Unternehmensgruppe in Gundelfingen ist in neuen Händen. Der bisherige Prokurist Jörg Radler hat dort das Ruder übernommen.

Die Bissinger Unternehmensgruppe in Gundelfingen hat einen neuen Eigentümer und einen neuen Geschäftsführer. Die Münchner Firma Liberta Partners übernahm mit Unterstützung der Bayerischen Beteiligungsgesellschaft (BayBG) das von Siegfried Bissinger gegründete Unternehmen. Neuer Geschäftsführer bei Bissinger ist der bisherige Prokurist und Leiter des Bereichs Document Solutions, Jörg Radler. Gemeinsam mit der von Liberta kürzlich erworbenen Kemmler Kopier Systeme GmbH (KKS) wird die Firma Bissinger laut Pressemitteilung eine überregional agierende Gruppe unter der Führung des Gruppen-Vorstandsvorsitzenden Axel Kemmler und des Geschäftsführers Radler bilden.

Siegfried und Anja Bissinger sind noch bis zum Jahresende im Betrieb

Der bisherige Prokurist hat zum 15. Oktober 2022 die Nachfolge von Gründungsgeschäftsführer Siegfried Bissinger und seiner Tochter Anja Bissinger angetreten. Das von Siegfried Bissinger 1969 gegründete Systemhaus gilt eigenen Angaben zufolge in Süddeutschland als Marktführer für Dienstleistungen im Bereich Druck- und Kopierlösungen, Dokumentenmanagement, Informationstechnik (IT), Konferenzlösungen sowie Büroeinrichtungen. Dank des umfassenden Branchen-Know-hows von Jörg Radler, der dem Unternehmen bereits seit 2009 angehört, werde der Übergang Seite an Seite mit Siegfried und Anja Bissinger gestaltet, die noch bis zum Jahresende in der Firma verbleiben.

Jörg Radler (links) hat die Geschäftsführung in der Bissinger Unternehmensgruppe übernommen. Firmengründer Siegfried Bissinger und Anja Bissinger werden bis Jahresende im Betrieb mitarbeiten. Foto: Bissinger

Firmengründer Siegfried Bissinger kommentiert den Verkauf wie folgt: "Mit Liberta konnten wir einen zukunftsorientierten Partner gewinnen. Durch den operativen Ansatz von Liberta und die Bündelung der Kompetenzen können Wachstumspotenziale gezielt adressiert werden." Besonders überzeugt habe ihn die Strategie von Liberta, "in dem fragmentierten Markt der Systemhauslösungen eine starke Gruppe zu schaffen und so das Produktportfolio für unsere Kunden noch breiter auszurichten", erläutert der 76-Jährige. "Wir freuen uns, in Jörg Radler in den eigenen Reihen jemanden gefunden zu haben, der einen nahtlosen Übergang und einen nachhaltigen Wachstumskurs gewährleistet“, so Siegfried Bissinger.

Der neue Geschäftsführer dankt dem Firmengründer Siegfried Bissinger

Jörg Radler verfüge über langjährige operative Erfahrung, umfassende Kenntnisse und beste Vernetzung in der Systemhaus-Branche. Der 37-jährige Geschäftsführer stammt aus Nördlingen, er ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Die integrierten Bereiche der Unternehmensgruppe werden laut Pressemitteilung fortgeführt, sie sollen gemeinsam mit KKS zukunftsorientiert weiterentwickelt werden. Für die mehr als 110 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Gundelfingen und München werde sich durch die Übernahme nichts ändern, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion. Langfristig möchte der neue Geschäftsführer Radler neben dem Kopier- und Druckbereich auf Dokumentenmanagement, IT, Konferenzlösungen und Objektdesign (Büro-Möblierung) setzen. Radler sagt: "Wir danken unserem Geschäftsgründer Siegfried Bissinger, der uns durch sein Lebenswerk zu diesem Erfolg getragen hat, und seiner Tochter Anja Bissinger." Beide haben zusammen, so Radler, das Unternehmen "bis zum heutigen Wandel tadellos geführt".

Die Bissinger Unternehmensgruppe zählt in Süddeutschland zu den führenden Systemhäusern. Mit 53 Jahren Erfahrung, einem starken und flächendeckenden, deutschlandweiten Netzwerk sowie über 110 Mitarbeitenden, die überwiegend in Gundelfingen beschäftigt sind, sei die Firma einer der führenden Anbieter im B2B-Bereich (Geschäftsbeziehung zwischen Unternehmen). Die Firma biete ihren Kunden von der ersten Beratung bis zum Service vor Ort eine ganzheitliche Rundumbetreuung. (mit AZ)

