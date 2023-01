Gundelfingen

Die Gerüchteküche brodelt vor der Bürgermeisterwahl in Gundelfingen

In Gundelfingen entscheidet sich bald, wer Bürgermeisterin oder Bürgermeister wird. Es bleibt spannend, wie viele Kandidaten und Kandidatinnen antreten werden,

Plus In Parteikreisen munkelt man vor der Wahl über einen "Formfehler" bei den Wahlunterlagen von Dieter Nägele. Nominieren die CSU und FDP doch noch einen Kandidaten?

Von Susanne Klöpfer

Für die Bürgermeisterwahl am 12. März in Gundelfingen laufen die Vorbereitungen. Wer tritt die Nachfolge von Miriam Gruß an? Bis zum 19. Januar können für Bewerberinnen und Bewerber wie Roswitha Stöpfel ( Bündnis 90/Die Grünen), Niklas Junkermann ( SPD), Günther Ruck (parteilos) und Dieter Nägele (parteilos für die Freien Wähler Gundelfingen) die Wahlvorschläge eingereicht werden. Eine Formalie, damit die bisher vier bekannten Kandidaten auch offiziell zur Wahl antreten können. Doch es kursiert das Gerücht, dass Ungereimtheiten aufgetreten seien.

