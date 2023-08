Die Gundelfinger GET steht in den Startlöchern

Direkt nach den großen Sommerferien finden in der Gärtnerstadt die bunten Erlebnistage statt. Das ist alles geplant.

Wenn das große GET-Plakat am Ortseingang prangt, kann es nicht mehr lange hin sein. Direkt an der Einfahrt zum Gartenland Wohlhüter trafen sich die Verantwortlichen der Gundelfinger Erlebnistage GET, die von 15. bis 17. September hier stattfinden wird, und gaben den Startschuss für die letzte Planungsphase.

Die Firma Wohlhüter selbst, die das Gelände für die Verbraucherausstellung zur Verfügung stellt, wird mit wunderschönen Blumenarrangements und Vorträgen viel Interessantes aus dem Bereich der Pflanzen bieten. Veranstalter der GET ist wiederum die Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen unter ihrem neuen Vorsitzenden Bernhard Schalk.

Wegen Corona fand Messe nicht statt

Mitgliedsbetriebe aus verschiedenen Branchen nutzen die beliebte Messe über das Wochenende nach Schulbeginn, um auf sich und ihre Produkte und Dienstleistungen aufmerksam zu machen. Coronabedingt musste die GET mehrfach verschoben werden, je mehr freuen sich Veranstalter, Bürgermeister und Aussteller umso mehr auf die erste GET nach der Pandemie. Der Eintritt wird wie gewohnt kostenlos sein, für Essen, Trinken und Unterhaltung ist gesorgt.

Hubert Aiwanger kommt nach Gundelfingen

Die Messe ist eine Leistungs- und Verkaufsschau für Handel, Handwerk und Dienstleistungen. Das Angebot umfasst unter anderem die Bereiche Bauen, Wohnen, Sanieren, Sport, Freizeit, Handwerk, Technik, Finanzdienstleistungen und Versicherungen sowie Automobile. Ein Höhepunkt wird auch der Besuch des stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sein. Weit über hundert Ausstellerinnen und Aussteller werden erwartet. Er eröffnet die GET. (AZ)

