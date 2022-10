Die Mittelschule Gundelfingen hat einen neuen Rektor

Die Schule hat den langjährigen Konrektor und Rektor Hans Stenke verabschiedet. Der neue Leiter Markus Stuhler stellte sich vor.

In einer kleinen Feierstunde verabschiedete die Mittelschule Gundelfingen ihren langjährigen Konrektor und Rektor Hans Stenke in den Ruhestand und führte ihren neuen Schulleiter Markus Stuhler in sein Amt ein.

Abschied vom Rektor der Mittelschule Gundelfingen Hans Stenke

Dazu versammelte sich ganze Schulfamilie der Mittelschule Gundelfingen, um sich gebührend bei ihrem Rektor Hans Stenke für seine Arbeit und sein großes Engagement für die Schule zu bedanken. Bürgermeisterin und Schulverbandsvorsitzende Miriam Gruß würdigte seinen unermüdlichen Einsatz für alle Belange der Schule. Er habe bei vielen Schülern Fußspuren hinterlassen, die sie weiter auf ihrem Weg prägen. Unter anderem lag ihm auch die Renovierung der Schule sehr am Herzen.

In Vertretung aller Eltern bedankte sich der Elternbeiratsvorsitzende Mahmut Sahbaz für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die stets familiäre Atmosphäre in der Schule. In einer Bilderschau ließen Konrektorin Ingrid Kling und Förderlehrerin Birgit Kerker, Revue passieren was den Chef, Kollegen, Freund und Mensch Hans Stenke erreicht hat und was ihn ausmacht. Zum Abschied sang ein Lehrerchor, um sich beim Chef, der bei vielen Feiern mit seinen Liedvorträgen begeistert hat, mit zwei Stücken zu revanchieren. Darin verpackt waren Gedanken zu seinem Ruhestand, in dem er viel reisen möchte. Deshalb schenkte ihm das Kollegium mit dem Elternbeirat eine Ballonfahrt über die Alpen.

Das ist der Neue: Markus Stuhler wird Schulleiter

Rektor Hans Stenke bedankte sich bei allen anwesenden „Weggefährten“ seiner Schulzeit als Lehrer und Schulleiter und verabschiedete sich in bewährter Weise im selbst umgedichteten Lied „Ich war noch niemals in New York“. In Anlehnung an Udo Jürgens erhielt er für seine vielen musikalischen Einlagen als Zugabe einen weißen Bademantel mit dem Logo der Mittelschule.

Danach begrüßte die Schule den neuen Leiter. In seiner Antrittsrede brachte Markus Stuhler seine große Freude zum Ausdruck, wieder an seine „alte“ Schule zurückkehren zu dürfen. Es sei ihm bewusst, in welch große Fußspuren er treten muss. Viele Wege möchte er genauso weitergehen, will aber auch neue Spuren und Akzente setzen. Er möchte daran arbeiten, dass sich alle Schüler wohlfühlen, im respektvollen und sozialen Miteinander lernen, individuell gefördert werden, aber auch Leistung erbringen können. (AZ)