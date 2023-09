Die Polizei sucht eine flüchtige Radlerin

Eine Frau verursachte bei Gundelfingen einen Unfall und fuhr einfach davon.

Eine Radlerin wird von der Polizei gesucht. Der Grund: Die Frau hatte einen Unfall in Gundelfingen verursacht. Laut Auskunft der Polizei waren am Freitag gegen 13.30 Uhr mehrere Fahrzeuge auf der Lauinger Straße in Richtung Lauingen unterwegs. Zeitgleich überquerte die Fahrradfahrerin die Straße vor einer Verkehrsinsel an der Einmündung zur Leitenstraße ohne auf den fließenden Verkehr und das für sie geltende Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren“ zu achten.

Bei dem Unfall in Gundelfingen entsteht ein Schaden von 3000 Euro

Während eine 42-jährige Autofahrerin aus Höchstädt und ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Wittislingen noch rechtzeitig bremsen können, bemerkte ein 19-Jähriger aus Finningen die zwei abbremsenden Fahrzeuge vor ihm zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Die Radfahrerin fuhr einfach weiter und entfernte sich damit unerlaubt vom Unfallort. Laut Zeugenaussagen trug sie ein rot-weißes Trikot und war etwa 70 Jahre alt. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter der Telefonnummer 09071/56-0 um weitere Hinweise auf die Radlerin. (AZ)