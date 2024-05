Die Stadt Gundelfingen ehrt 64 Sportler und Sportlerinnen

Gold für Wasserski-Trio Paula Götz, Cornelia Hubal und Lara Müller sowie Tennisspielerin Romina Keck. Gundelfingen verstehe sich als Sportstadt, betont Bürgermeister Nägele.

Bei einem Festabend im Bleichestadel hat die Stadt Gundelfingen die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler aus dem Jahr 2023 geehrt. Für die musikalische Begleitung sorgte ein Blechbläser-Ensemble der Stadtkapelle Gundelfingen. Der Erste Bürgermeister Dieter Nägele lobte das große sportliche Engagement aller Anwesenden sowie die Vereine und Abteilungen für die Bereitstellung bestmöglicher Trainingsbedingungen, die zur optimalen Wettkampfform verhelfen.

„Am heutigen Abend unterstreichen wir mit der Auszeichnung von insgesamt 64 Gundelfinger Sportlerinnen und Sportler unseren Stellenwert als Sportstadt, betonte der Rathauschef. Die sportlichen Leistungen seien ein Beweis für harte Arbeit, Entschlossenheit und den Glauben an sich selbst. "Im vergangenen Jahr wurden fünf Podiumsplätze in bayerischen und deutschen Meisterschaften errungen“, so Nägele.

Anerkennungsurkunden erhielten:

Leichtathletik-Mannschaft der Peter-Schweizer-Grundschule Gundelfingen, 1. Platz im Landkreis-Grundschulwettbewerb.

Philipp Link ( FC Gundelfingen), Kreismeister U16, Einzel, Tennis.

Lara Gaiser (Tennisclub Lauingen), zweifache Kreismeisterin Damen C und U18 Einzel Tennis.

Junioren 18 Tennis (FC Gundelfingen), Meister der Südliga 4, Aufstieg in die Südliga 3.

Herren 30 Tennis (FC Gundelfingen), Meister der Südliga 1, Aufstieg in die Landesliga 2.

Damen 1 Tennis (FC Gundelfingen), Meister der Südliga 1, Aufstieg in die Landesliga 2.

Damenmannschaft (Volleyballgemeinschaft Gundelfingen), Aufstieg in die Bezirksklasse Nord.

Sportplaketten in Bronze:

Karakus Hayrettin (FC Gundelfingen), über 15 Jahre Fußball-Schiedsrichter.

Manuel Müller (FC Gundelfingen), über 15 Jahre aktiver Spieler in der ersten Fußballmannschaft.

Samira Di Lauro (FC Gundelfingen), Berufungen in die U15/U16-Fußballnationalmannschaft

Sportplakette in Silber:

Peter Wiedemann ( TV Gundelfingen), über 20 Jahre aktiver Spieler in der ersten Baseballmannschaft.

Marcus Männl (TV Gundelfingen), über 20 Jahre aktiver Spieler in der ersten Baseballmannschaft.

Christian Baß (TV Gundelfingen), über 20 Jahre aktiver Spieler in der ersten Baseballmannschaft.

Gerhard Thum (TV Gundelfingen), über 25 Jahre aktiver Spieler in der ersten Baseballmannschaft.

Erwin Thum (TV Gundelfingen), über 30 Jahre aktiver Spieler in der ersten Baseballmannschaft.

David Lerch (Schwimmsportgemeinschaft Günzburg-Leipheim), 2. Platz Bayerische Meisterschaft, 200 Meter Schmetterling

Sportplaketten in Gold:

Romina Keck (FC Gundelfingen), 1. Platz Bayerische Meisterschaft Damen 30 Tennis.

Lara Müller (Wasserski Club Fetzer-See), 3. Platz im Slalom bei Deutscher Meisterschaft U17.

Cornelia Hubal (Wasserski Club Fetzer-See), 3. Plätze im Slalom/Trickski bei Deutscher Meisterschaft U21.

Paula Götz (Wasserski Club Fetzer-See), 3. Plätze im Trickski/Springen/Kombination bei Deutscher Meisterschaft U17. (AZ)