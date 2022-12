Die Steaks des Gundelfingers Bernhard Delle erreichen Spitzenbewertungen

Die Fleischerinnung Nordschwaben zeichnet den Metzgermeister mit dem Goldenen Meisterbrief aus. Was Delle mit Wettbewerbsteilnahmen erreichen will.

Wie interessant der Beruf des Metzgers sein kann, zeigte sich bei der Versammlung der Metzgerinnung Nordschwaben in Rain am Lech. Obermeister Harald Münzinger freute sich, Bernhard Delle den Goldenen Meisterbrief verleihen zu dürfen. Mit seiner Familie habe Delle viel erreicht, seit der Gundelfinger im März 1985 in Augsburg die Meisterprüfung abgelegt und 1992 seinen Betrieb in Gundelfingen gegründet hat. Münzinger gratulierte zum Erfolg beim Metzger Cup "BBQ & Grill" 2021. Hier werden die besten Grillprodukte aus Deutschlands Metzgereien bewertet, und alle elf Steaks der Familie Delle haben laut Pressemitteilung in allen Kategorien die höchste Punktzahl erreicht.

Bei der World-Steak-Challenge 2022 in Dublin ausgezeichnet

Mit den Angus-Rinder-Spezialitäten haben sich die Inhaber des Gasthofs Sonne im Zentrum von Gundelfingen inzwischen sogar international einen Namen gemacht. Ihre Produkte wurden bei der World-Steak-Challenge 2022 in Dublin ausgezeichnet, wo Teilnehmende aus über 20 Ländern aus der ganzen Welt eine Rekordanzahl an Proben eingesandt haben. Wobei große Schlachthäuser genauso mitmachen wie Händler, aber auch kleine Betriebe wie die Delles mit ihren Donaumoos-Angus-Rindern. Hier freuten sie sich über eine Goldmedaille in der Kategorie Grasfütterung beim Teilstück Rib-Eye. Die Teilstücke Filet und Sirloin wurden mit Silber prämiert. Obermeister Münzinger betonte: "Wir sind stolz, solch einen Betrieb in unserer Innung zu haben." Christoph Schweyer, der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, bestätigte: "Es zeigt sich, wie vielseitig dieser Beruf ist und welche Qualität die regionalen Metzger anbieten können – bis hin zu höchsten Auszeichnungen weltweit."

Metzgermeister Bernhard Delle erklärte, dass er mit der ständigen Teilnahme an den internationalen Wettbewerben daran arbeiten möchte, dass es jeden Tag einen Grund weniger gibt, dass Fleisch aus dem Ausland gekauft wird. "Bei den Wettbewerben messen sich die besten Produzenten weltweit", betonte der Gundelfinger.

Der Landesverband hat eine neue Metzger-App

Obermeister Münzinger verwies auf die neuen Regelungen und insbesondere auf die Metzger-App des Landesverbandes. Hier werden Neuigkeiten rund um die Uhr verschickt. Dies sei ein Vorteil, der sich durch die Mitgliedschaft bei der Innung ergebe. Die starke Gemeinschaft im Landesverband biete viele weitere Pluspunkte. Etwa rechtliche Beratung in sämtlichen Bereichen, auch bei betriebswirtschaftlichen Themen. Die Mitglieder werden bei Beanstandungen ebenso unterstützt wie bei technologischen Herausforderungen und der EU-Zertifizierung. Neutrale Betriebs- und Hygieneprüfungen und die Gewährleistung der Qualität eines Innungsbetriebs durch verpflichtende Abgabe jährlicher Proben seien ebenso von Vorteil wie ein Rahmenvertrag für Strom und Gas. (AZ)

