Die Vorfahrt missachtet: Zwei Unfälle in Gundelfingen

Die Missachtung der Vorfahrt hat in Gundelfingen zu zwei Unfällen geführt. In beiden Fällen entstand Sachschaden.

Eine 56-jährige Autofahrerin war am Donnerstag gegen 19.20 Uhr in der Haydnallee in Gundelfingen unterwegs. Dabei übersah sie laut Polizeibericht den Wagen einer vorfahrtsberechtigten 21-Jährigen, die mit ihrem Auto aus dem Richard-Strauß-Weg kam und in die Haydnallee abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von rund 7500 Euro.

40-Jähriger übersieht vorfahrtsberechtigtes Auto

Zu einem weiteren Unfall kam es am Donnerstag gegen 22.30 Uhr, als ein 40-jähriger Autofahrer in Gundelfingen von der Gartnerstraße auf die Peterswörther Straße einbiegen wollte. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei einen vorfahrtsberechtigten Wagen. Beim Zusammenstoß entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von rund 2500 Euro. (AZ)