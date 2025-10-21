Die „Zauberflöte“ im Trio-Format

Das Spitaltrio aus Gundelfingen wagte einen Ausflug in den Lauinger Rathaussaal – und gewann. „Kultur und Wir“-Vorsitzender Heinz Gerhards hatte die Initiative ermöglicht. Er versprach hohe Gesangskunst. Gerhards dankte Birgit Nerdinger für die kurzfristige Übernahme des Klavierparts. Ausschließlich Werke von W. A. Mozart standen auf dem Programm. Vor allem Höhepunkte aus der bekannten Oper „Die Zauberflöte“ wurden vorgetragen. Dank der vokalen Präsenz, der stimmlichen Reinheit und der profunden Gestaltungskraft wurde der Rathaussaal zum Musiktheater. Großartig, mit welcher Leidenschaft die Frauencharaktere (Pamina, Königin der Nacht) miterlebt wurden und wie Katharina Diana Brandel ihr schauspielerisches Talent in umwerfende Posen umsetzte. Das geschah auswendig singend in Paminas Abschiedsrede (“Ach, ich fühl's, es ist entschwunden“) und hauptsächlich in den Arien der Königin der Nacht (“Zittre nicht, mein lieber Sohn“ sowie „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“).

Die Koloratursängerin modellierte ausdrucksreich ihre offen timbrierte Stimme und führte sie zu triumphalen Spitzentönen. Seriosität, Glanz, Kraft und Variabilität dienten allen spektakulären Interpretationen. So auch in dem Auftritt als Gräfin (aus Figaros Hochzeit) und in dem Klavierlied „Abendempfindung“ KV 523. Immer wieder lebhafter Zwischenapplaus, der in den Duetten „Bei Männer welche Liebe fühlen“ (Zauberflöte) und „Reich mir die Hand, mein Leben“ (Don Giovanni) auch ihrem Partner Markus Moll galt. Der Bariton überzeugte stimmlich und gestenreich. Dem Publikum gefiel die ungezwungene Selbstverständlichkeit, mit der er agierte und als Papageno (“Ein Mädchen oder Weibchen“, „Der Vogelfänger bin ich ja“) solistisch wirkungsvoll auftrat. Als Begleiterin hatte Birgit Nerdinger am Blüthner-Flügel maßgeblichen Anteil am Gelingen der Matinee. Mit großem Einfühlungsvermögen legte sie sensibel und flexibel mit den Orchestertranskriptionen und dem Klavierlied einen illustrierenden Klangteppich.