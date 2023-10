Dieb stiehl einem Senioren in Gundelfingen den Geldbeutel

Ein 87-Jähriger ist in Gundelfingen bestohlen worden. Der unbekannte Täter hebt Geld vom Konto des Mannes ab.

Opfer eines Diebstahls ist ein 87-Jähriger am Freitag gegen 12.15 Uhr in Gundelfingen geworden. Der Senior war in einem Verbrauchermarkt in der Lauinger Straße beim Einkaufen, als ein bisher unbekannter Dieb sein Portemonnaie mit einem niedrigen dreistelligen Eurobetrag und zwei Scheckkarten aus seinem Einkaufswagen entwendete.

Der Senior hatte einen Zettel mit der PIN für die EC-Karten im Geldbeutel

Weil der Rentner leichtsinnigerweise einen Zettel mit der PIN für die beiden Debitkarten im Geldbeutel aufbewahrte, konnte der Unbekannte wenig später vom Girokonto des Bestohlenen einen mittleren vierstelligen Geldbetrag abheben. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)