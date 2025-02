Diebe entwenden Bargeld und Schmuck

Zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 17.30 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Hallerweg in Gundelfingen eingedrungen. Sie hebelten hierzu ein Fenster im Erdgeschoß auf. Im Haus wurden alle Räume und Schränke durchwühlt. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Dillingen (09071/56-0) zu wenden. (AZ)

Einfamilienhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schmuck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gundelfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis