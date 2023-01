Diebe stehlen an der Theke eines Speiselokals Geldmappe

Bisher Unbekannte haben am Montag gegen 23.20 Uhr aus einem Speiselokal in Gundelfingen eine Geldmappe gestohlen.

Bisher Unbekannte haben am Montag gegen 23.20 Uhr aus einem Speiselokal in der Professor-Bamann-Straße in Gundelfingen eine Geldmappe gestohlen, die am Thekenbereich abgelegt war. In der Geldtasche befanden sich Bargeld im unteren vierstelligen Bereich und zwei Schlüssel. Bei den Tätern handelte es sich um zwei Männer, die sich zuvor in der Gaststätte aufgehalten hatten. Beide wurden mit schlanker Figur und kurzen Haaren beschrieben. Sie waren laut Polizeibericht jeweils mit einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet.

Einer der Täter ist etwa 22 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und trug einen Kinnbart. Der andere dürfte nach Angaben der Polizei ungefähr 24Jahre alt sein und trug keinen Bart. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Zeugen, die Hinweise auf die Männer abgeben können, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)