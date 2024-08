Diebstahl im Gundelfinger Supermarkt

Ein Diebstahl von Bargeld aus einer Geldbörse ereignete sich am Montag in Gundelfingen. Zwischen 10.40 und 11.05 Uhr befand sich eine 32-Jährige in einem Verbrauchermarkt in der Lauinger Straße und verlor dort ihre Geldbörse.

Nachdem sie diese wieder auffinden konnte, fehlte daraus unter anderem ein unterer dreistelliger Bargeldbetrag. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)