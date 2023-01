Diese drei Gundelfinger haben sich für die Stadt eingesetzt

Für ihr langjähriges Engagement in Gundelfingen erhalten Frieda Niederwieser, Michael Kunze und Hermann Weng die Ehrennadeln.

Die Stadt Gundelfingen hat drei besondere Persönlichkeiten geehrt, die sich besonders für die Gärtnerstadt engagiert haben. Der Zweite Bürgermeister Roman Schnalzger überreichte in Vertretung für die kranke Bürgermeisterin Miriam Gruß die Ehrennadeln. Zudem blickte er auf das vergangenen Jahr zurück.

Rückblick auf das Jahr 2022 in Gundelfingen

Denn in Gundelfingen ist einiges 2022 passiert. Durch die Gewerbegebiete "Gewerbegebiet Süd I" und "Peterswörth Nord" gibt es neuen Platz für Firmen. Der Mehrgenerationenplatz Maxgarten erstrahlt seit dem Sommer in neuem Glanz. Die Kindertagesstätte St. Martin ist um einen Kinderkrippenraum und einen Speiseraum gewachsen. Als "Höhepunkt der städtischen Entwicklung" bezeichnete Schnalzger die Eröffnung der Tagespflege, die zwanzig Plätze mit dem Schwerpunkt Demenz und einen eigenen Fahrdienst anbietet.

Die Freiwillige Feuerwehr Gundelfingen konnte Ende des Jahres in das neue Gerätehaus einziehen, nachdem im Oktober 2020 der Spatenstich erfolgte. "Ein wichtiges und daher langwieriges Projekt", sagte Schnalzger. Er erinnerte zudem an den 45-minütigen Stromausfall in der Gundelfinger Innenstadt. Die Stromversorgung, die Telefonanlagen und das Mobilfunknetz waren aufgrund eines beschädigten Kabels durch die Bauarbeiten ausgefallen. Die Stadt arbeite nun für den Ernstfall an einem Notfallplan und beschaffte ein weiteres Notstromaggregat.

Frieda Niederwieser wurde mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet

Die Gundelfingerin Frieda Niederwieser zeichnete die Stadt für ihr sportliches Wirken mit der Ehrennadel in Bronze aus. "Ein sportliches Vereinsleben in Gundelfingen ohne Sie ist nicht auszumalen", lobte Schnalzger. Seitz 1971 engagierte sie sich beim FC Gundelfingen in den Abteilungen Ski, Gymnastik und Schwimmen. Die Schwimmlehrerin ist zudem zusammen mit ihrem Mann Eduard in der Skigemeinschaft FV/TV Gundelfingen aktiv und gibt seit Jahrzehnten Skikurse und kümmert sich um Skilehrer. Seit 35 Jahren ist sie Teil des Prüfungskomitees des Deutschen Sportabzeichens. "Die 28. Wiederholung des Deutschen Sportabzeichens in Gold verdient unsere höchste Anerkennung", sagte Schnalzger.

Die Ehrennadel in Silber erhielt unter anderem der Uhrmacher Michael Kunze, der 44 Jahre ein Gundelfinger Uhrengeschäft geführt hatte. Sein Vater Klaus hatte 1960 den Laden eröffnet, den er 1987 übernahm. Der 71-Jährige engagierte sich im Vorstand der Fachinnung für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik Konstanz, Oberschwaben und Ulm, unter anderem als Vorsitzender. Nachdem Kunze den Betrieb 2020 übergeben hatte, hörte er mit seiner Leidenschaft jedoch nicht auf. Noch heute hat der 71-Jährige eine Werkstatt, in die Gundelfingerinnen und Gundelfinger ihre Uhren zur Reparatur geben können. "Ganz ohne Uhren – scheinbar unvorstellbar", witzelte Schnalzger. Zudem engagierte sich Kunze im Stadtmarketing, in der Kolpingsfamilie und als Sanitäter des damaligen ASB-Ortsverbandes.

Hermann Weng und Michael Kunze erhielten die Ehrennadel in Silber

Hermann Weng erhielt die Ehrennadel in Silber für sein Engagement seit 42 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr Peterswörth. Der Löschmeister war ab 1991 für 31 Jahre der Kommandant. Da während der Pandemie keine Wahlen möglich waren, wurde er zum Notkommandant ernannt. Für seine Arbeit erhielt er die Bandspange in Gold und die Ehrennadel in Gold vom Kreisfeuerwehrverband. Mittlerweile ist er Ehrenmitglied und Ehrenkommandant. Zudem war er Vorsitzender des Feuerwehrvereins und organisierte über Jahre das Seefest in Peterswörth. Der Elektriker hat auch ehrenamtlich beim Bau des Bürgersaales mitgeholfen. Als Kassenprüfer ist er beim SSV Peterswörth und Krieger- und Soldatenverein. Beim Peterswörther Sprachchor ist er Kassenwart. Schnalzger sagte: "Hut oder Helm ab vor ihrer Leistung."