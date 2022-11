Diesel läuft aus: Lastwagen rutscht auf Verkehrsinsel

Ein Klein-Lkw hatte nicht nur bei Gundelfingen Diesel verloren. Straßenmeisterei und 20 Helfer der Feuerwehren sind mit Reinigungsarbeiten beschäftigt.

Ausgelaufener Diesel hat am Mittwoch gegen 9.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 492 bei Gundelfingen geführt. Ein 51-jähriger Fahrer eines Lastkraftwagengespanns wollte von der B 492 aus Richtung Herbrechtingen kommend auf die B 16 in Richtung Dillingen auffahren. Aufgrund einer Dieselspur auf der Fahrbahn rutschte der Lastzug auf eine Verkehrsinsel und beschädigte dort ein Verkehrszeichen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 1500 Euro.

Verursacht hatte die Dieselspur nach Angaben der Polizei ein 52-Jähriger aus dem Landkreis Heidenheim. An seinem Kleinlaster lief aufgrund eines technischen Defekts Kraftstoff aus. Der Mann war aus dem benachbarten Baden-Württemberg über die B 492 auf die B 16 in Richtung Günzburg aufgefahren. An der Ausfahrt „Gundelfingen Süd“ verließ er die Bundesstraße und fuhr weiter auf die Kreisstraße DLG 17 in Richtung Offingen.

Der Klein-Lkw bleibt schließlich wegen Spritmangels stehen

Kurz vor der Landkreisgrenze kam der Klein-Lkw aufgrund Spritmangels zum Stehen. Zu den Reinigungs- und Absicherungsarbeiten auf den erheblich verschmutzten Fahrbahnen mussten die Straßenmeisterei sowie die Feuerwehren Medlingen, Gundelfingen und Peterswörth mit insgesamt 20 Einsatzkräften ausrücken. (AZ)