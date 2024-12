6000 Euro Schaden nach Unfallflucht in Dillinger Tiefgarage

In Gundelfingen und in Dillingen haben sich am Montag, 23. Dezember, Unfallfluchten ereignet, bei deren Aufklärung die Polizei um Hinweise bittet. In Gundelfingen parkte im Zeitraum zwischen 13.30 und 14 Uhr ein 33-Jähriger seinen schwarzen Mercedes auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lauinger Straße. Ein bislang unbekannter Täter touchierte die rechte Fahrzeugfront und entfernte sich, ohne den Unfall zu melden. Dabei wurde ein Schaden von rund 2000 Euro hinterlassen.

6000 Euro Schaden nach Tiefgaragen-Rempler

In Dillingen ereignete sich eine weitere Unfallflucht. Zwischen 7.50 und 9.15 Uhr hatte ein Mann einen roten Suzuki in der Tiefgarage eines Verbrauchermarktes in der Johannes-Scheiffele-Straße abgestellt. Als er zurückkam, hatte ein Unbekannter den Wagen am Kotflügel hinten links touchiert, wobei ein erheblicher Streifschaden mit einer geschätzten Schadenshöhe von 6000 Euro zurückblieb. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)