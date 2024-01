Auf diesem Ball hat auch Franz Beckenbauer unterschrieben

Claudia Kling behütet seit 1984 den Ball, mit dem beim legendären Benefizspiel in Dillingen gegen die deutsche Weltmeister-Auswahl gespielt wurde. Nun will sie ihn spenden. Wer hat Interesse?

Er ist noch richtig prall gefüllt. Das Leder blättert an keiner Stelle ab. Kein Kratzer ist zu sehen. Einzig ein klein wenig vergilbt wirkt er. Claudia Kling hält den Fußball in ihrer Hand, dreht ihn und lächelt. "Ich habe ihn auch gut behütet", sagt sie. Und das ziemlich lange. Fast 40 Jahre ist dieser Ball in ihrem Besitz. Aber nicht nur deswegen hat er eine ganz besondere Bedeutung. Es ist nicht irgendein x-beliebiger Ball, den die Gundelfingerin seit vier Jahrzehnten hegt und pflegt. Es ist der Ball, mit dem beim legendären Benefizspiel im Oktober 1984 in Dillingen gegen die deutsche Weltmeister-Auswahl von 1974 um „Kaiser“ Franz Beckenbauer gekickt wurde.

So zieren den Ball original Unterschriften der Spieler-Elf von damals. Die Signaturen von Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Luigi Müller, Uli Hoeneß, Sigi Held, Günter Netzer, Wolfgang Overath und weiteren Fußballhelden sind zu lesen. Eine echte Rarität, die Claudia Kling so viele Jahre bei sich aufbewahrt hat - und nun für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, spenden will. "Bei mir liegt er rum und vielleicht können wir noch etwas Gutes damit tun", sagt sie lächelnd und erzählt die Geschichte, warum der Ball ausgerechnet bei ihr gelandet ist.

Sie hat den Inklusionslauf in Dillingen ins Leben gerufen

Claudia Kling, geborene Rieß, gehörte jahrelang dem Orden der Franziskanerinnen an. Schon immer war sie fußballbegeistert, das Laufen zählt zu ihren Steckenpferden. Viele Marathonläufe hat sie in ihrem Leben schon erfolgreich absolviert, ein Höhepunkt war etwa die Teilnahme beim olympischen Fackellauf 2012 in London. Über die sportliche Ordensschwester und Lehrerin für Physik und Mathe hat sogar schon das Fernsehen berichtet. Viele Jahre war die Dillingerin Konrektorin am Dillinger Bonaventura-Gymnasium und hat dort gemeinsam mit ihren Schülern und Schülerinnen zudem etwas Besonderes ins Leben gerufen: den Bona-Inklusionslauf. Ein Stadtlauf für Menschen mit und ohne Behinderung durch die große Kreisstadt - mittlerweile ein fester Bestandteil im Jahreskalender, die Teilnehmerzahlen steigen beinahe jährlich. All das, und noch mehr, verbindet man mit Schwester Claudia Rieß aus Steinheim. "Aber schreiben Sie ja nicht zu viel von mir, das braucht es wirklich nicht", sagt sie immer wieder.

Die Dillinger Franziskanerinnen waren mit dabei

2017 hat die Lehrerin beschlossen, den Orden der Franziskanerinnen zu verlassen. "Ich würde mich auch heute genau wieder so für diesen Lebensweg entscheiden, wir sind heute noch befreundet. Aber alles hat seine Zeit", sagt sie. 2022 hat sie Hans Kling kennengelernt, kurz darauf wurde geheiratet und heute leben die beiden gemeinsam glücklich in Gundelfingen. Zwischenzeitlich ist Claudia Kling als Konrektorin ans Maria-Ward-Gymnasium Günzburg gewechselt. Ihr treuer Begleiter: der Fußball von 1984.

Das ist der Ball mit all den Unterschriften. Die lange Unterschrift in der Mitte ist von Franz Beckenbauer. Foto: Hans Kling

Sie erzählt: "Beim Spiel waren die Klosterschwestern auch dabei. Schwester Astrid durfte damals nach dem Spiel sogar mit Sepp Maier ins Tor stehen. Anschließend haben die Schwestern den Ball geschenkt bekommen." Und ausgerechnet an diesem Tag war Claudia Kling selbst nicht dabei. "Aber weil alle wussten, dass ich so ein Fußballfan bin, hat mir Schwester Astrid den Ball geschenkt", erzählt sie weiter. Inklusive eines handgeschriebenen Zettels mit der Original-Startaufstellung beim Spiel in Dillingen. Seither hat die 62-Jährige den Ball. Nun möchte sie ihn weitergeben: "Vielleicht können wir jetzt etwas Gutes damit anstellen." Die Idee hatte ihr Mann Hans.

Der Ball kann gegen eine Spende erworben werden

"Bevor der Ball weiterhin in einer Schachtel schlummert und doch mal was passiert, dachten wir, wir spenden ihn", erzählt der Gundelfinger, der übrigens im Vergleich zu seiner Frau mit Sport und Fußball so gar nichts am Hut hat. Was nicht der Grund für die Spendenidee gewesen sei, wie er lachend betont. "Wir wollen uns nicht damit bereichern, wir würden uns einfach freuen, wenn wir anderen damit eine Freude machen können", so Hans Kling.

Auf diesem alten Notenzettel steht die Aufstellung von 1984 in Dillingen. Foto: Hans Kling

Deshalb gibt das Ehepaar Kling den Ball gegen eine Spende ab. Wer Interesse hat, kann sich mit Wunschsumme direkt bei unserer Zeitung melden. Einfach eine E-Mail an redaktion@donau-zeitung.de schicken. Stichwort: Beckenbauer. Bis Donnerstag, 25. Januar, sammeln wir Anfragen. Bitte unbedingt vollständigen Namen und Kontaktadresse angeben. Gerne dürfen Sie uns auch schreiben, warum ausgerechnet Sie den WM-Helden-Ball von 1984 haben wollen. Der Erlös, der dabei entsteht, kommt zu hundert Prozent der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, zugute. "Ich habe keine Erwartungen, kann mir aber vorstellen, dass sich der ein oder andere Fußballfan über so einen Ball schon freuen könnte", sagt Claudia Kling. Sie hatte fast 40 Jahre ihre Freude damit.

Info: Spendenanfragen an redaktion@donau-zeitung.de, Stichwort: Beckenbauer. Einsendeschluss: Donnerstag, 25. Januar.