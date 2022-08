Gundelfingens ehemaliger Pfarrer wegen Kirchenasyl erneut vor Gericht

Pfarrer Frank Bienk steht vor dem Dillinger Amtsgericht. Ihm wurde vorgeworfen, einem Afghanen unrechtmäßig Kirchenasyl gewährt zu haben. Es gibt eine Entscheidung.

Man möchte sagen, das Urteil ist endlich gefallen, doch ein Urteil gibt es nicht an diesem Mittwochnachmittag. Vor dem Dillinger Amtsgericht stand der evangelische Pfarrer Frank Bienk. Er hatte 2019 in der Gundelfinger Kirchengemeinde einen Afghanen ins Kirchenasyl aufgenommen. Zu Unrecht, wie ihm dir Staatsanwaltschaft vorwarf.

Am Amtsgericht wollte man das Urteil des OLG abwarten

Der Fall wurde bereits im vergangenen Jahr am Amtsgericht Dillingen verhandelt, doch Richter David Wagner hatte den Termin abgebrochen, um auf ein Urteil vom Bayerischen Oberlandesgericht in einem ähnlichen Fall zu warten. Das war nun inzwischen gefallen und so wurde erneut in Dillingen verhandelt. Bienk akzeptierte schließlich die Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung eines Geldbetrags. Kein Urteil, aber zumindest eine Entscheidung ist nun gefallen.

Lesen Sie dazu auch