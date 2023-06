Gundelfingen/Dillingen

Gibt es besonders kriminelle Orte im Landkreis Dillingen?

Auf einem Parkplatz in Gundelfingen hat ein Mann immer wieder Marihuana gekauft, wie er vor Gericht gestand.

Plus Drogendeals auf dem Parkplatz in der Nähe eines Sportvereins haben für Aufruhr gesorgt. Immer wieder hört man von Orten, wo Ähnliches stattfinden soll. Die Polizei klärt auf, was dahintersteckt.

Von Susanne Klöpfer

Der Vorsitzende des FC Gundelfingen, Viktor Merenda, ist verärgert. Ein Artikel in der Heimatzeitung über Drogengeschäfte hat beim Verein für Unmut gesorgt. Hintergrund ist, dass ein 34-Jähriger sich vor ein paar Wochen wegen eines Päckchens mit 1,5 Kilogramm Drogen vor dem Dillinger Amtsgericht verantworten musste. Die Polizei hatte das Päckchen abgefangen, das ein Hintermann nach Absprache an den Mann versendet hatte. Während der Verhandlung räumte der Beschuldigte ebenfalls ein, dass er über den Mittelsmann immer wieder Marihuana auf dem Parkplatz in der Nähe des Trainingsgeländes des FC Gundelfingen gekauft habe.

Eine Nachricht, die beim Verein für Ärgernis sorge. Der FCG-Vorsitzende stellt klar, dass der Fall absolut nichts mit dem Trainingsgelände des Sportvereins zu tun hat. "So etwas schadet uns immens", sagt er. Zwar hätten sich keine Eltern beschwert, doch er gibt zu bedenken, dass diese ihre Kinder sonst nicht mehr herbringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

