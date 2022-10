Dillingens Landrat Markus Müller ist jetzt ein waschechter Ritter

Plus Nach den ersten 100 Tagen im Amt stellen die Gundelfinger den neuen Landrat bei einem Ritterturnier auf die Probe. Welchen Namen er nun trägt.

Seit fast 100 Tagen ist Markus Müller nun Dillinger Landrat. Und seit seiner Amtseinführung steht er unter strenger Beobachtung. Mit Argusaugen haben sie seit Juli in den Donaustädten seine Taten im Blick gehabt. Schließlich haben die Gundelfinger Müller zum Start im Landratsamt in Aussicht gestellt, ihn bei guter Führung zum Ritter zu schlagen. Doch hat er seine ritterlichen Tugenden auch eingehalten?