Doppelter Kieferbruch: Wer hat den Mann in Gundelfingen geschlagen?

Ein Mann ist nach dem Gundelfinger Faschingsumzug geschlagen worden und musste operiert werden. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Am Montag zeigte ein 32-jähriger Geschädigter nachträglich eine Körperverletzung zu seinem Nachteil auf dem Gundelfinger Faschingsumzug an. Der Mann befand sich am 3. Februar gegen 20.45 Uhr auf dem Nachhauseweg von der besagten Faschingsveranstaltung. Als der Geschädigte durch die Straße Untere Vorstadt lief, kam ihm ein bislang unbekannter Täter entgegen und schlug ihm grundlos mit der Faust auf die rechte Gesichtshälfte.

Angriff bei Umzug in Gundelfingen: Operation in der Klinik in Ulm

Der Täter flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Geschädigte begab sich, ohne die Polizei zu verständigen, nach Hause. Am Folgetag wurde im Krankenhaus Dillingen ein doppelter Bruch des Unterkiefers diagnostiziert, was infolgedessen im Bundeswehrkrankenhaus Ulm operiert werden musste. Gemäß der Beschreibung des Geschädigten handelte es sich um einen circa 185 Zentimeter großen und etwa 30 Jahre alten Täter. Er war mit einem schwarzen Jackett bekleidet und trug eine schwarze Sonnenbrille. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Dillinger Polizei unter 09071/560 zu melden. (AZ)