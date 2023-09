Drogeriemarkt in Gundelfingen: Frau bei Ladendiebstahl erwischt

Die Mitarbeiterin eines Gundelfinger Drogeriemarktes beobachtet, wie eine Frau den Laden verlassen möchte, ohne zu zahlen. Sie hat nun Hausverbot.

In Gundelfingen hat eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes am Mittwoch eine Frau erwischt, die Produkte stehlen wollte. Laut Polizei hielt sich die 23-jährige Frau mit einem weiteren Familienmitglied gegen 16 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Lauinger Straße auf. Dabei steckte sie Kosmetikartikel und eine Sonnenbrille im Wert von 86 Euro in ihre Umhängetasche.

Die Frau erhält eine Anzeige und Hausverbot in der Gundelfinger Drogerie

Anschließend verließen beide den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Durch eine Mitarbeiterin wurde der versuchte Ladendiebstahl jedoch beobachtet und die Frau zur Rede gestellt. Sie erhält nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl sowie ein Hausverbot. (AZ)

