E-Scooter-Fahrer in Gundelfingen wird mit Drogen erwischt

Die Polizei stellt in Gundelfingen einen Rollerfahrer, der unter Drogeneinfluss stand.

Eine Zivilstreife der Polizei Dillingen hielt in der Nacht auf Donnerstag in der Haunsheimer Straße in Gundelfingen einen 21-jährigen Fahrer eines E-Scooters zur Verkehrskontrolle an. Dieser versuchte zunächst, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnten die Beamten den Fliehenden fassen.

Wie sich herausstellte, stand dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein durchgeführter Drogentest erhärtete den Verdacht der Beamten, die zur Unterbindung der Weiterfahrt den Elektroroller des 21-Jährigen sicherstellten und gegen diesen eine Blutentnahme anordneten. Den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (AZ)