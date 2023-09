E-Scooter-Fahrerin wird bei Unfall in Gundelfingen leicht verletzt

Eine 33-jährige Frau wollte ihren E-Scooter an der Gundelfinger Hauptstraße eigentlich nur aus der Einfahrt schieben. Doch ein junger Fahrradfahrer übersieht sie.

In Gundelfingen ist es am Dienstag zu einem Zusammenstoß zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem Fahrradfahrer gekommen. Gegen 13.45 Uhr wollte eine 33-Jährige laut Polizei ihren E-Scooter aus der Grundstückseinfahrt an der Hauptstraße auf den Gehweg schieben, als gleichzeitig ein 13-jähriger Schüler mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung fuhr und die 33-Jährige übersah. Die 33-Jährige stürzte nach dem Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Der 13-jährige Schüler blieb unverletzt. (AZ)

