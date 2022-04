Gundelfingen

Ein Besuch im Märchenwald in Gundelfingen

Plus Der Märchenwald in Gundelfingen bringt Kindern und ihren Familien die Natur näher. Aber auch für den Hausbau gibt es Tipps.

Von Silva Metschl

Der Wolpertinger ist ein scheues Wesen der bayrischen Sagenwelt, den man nur selten zu Gesicht bekommt. Doch wer sein Glück versuchen will, hat im Gundelfinger Märchenwald gerade gute Chancen. Seit über 20 Jahren gibt es den Märchenwald, ursprünglich in Lindau. Errichtet und gepflegt wird er vom Tiroler Holzverein. Als es dessen Obmann Anton Rendle zurück in die Heimat verschlug, zog der Verein mit- und damit auch der Märchenwald. „Es muss nicht die teure Achterbahn sein, auch in der Natur kann man schöne, günstige Sachen machen“, erklärt Rendle gleich zu Beginn des Rundgangs durch die Anlage. Dort geht es gleich interaktiv los: Es gilt Tiere zu suchen und Tierlaute zu erraten – alles mit viel Liebe fürs Detail und Humor gemacht.

