Ein Gundelfinger sucht bei Fernsehshow "First Dates Hotel" die große Liebe

Der Gundelfinger Ivan macht bei der Dating-Sendung "First-Dates-Hotel" auf Vox mit. Der 31-Jährige verrät, wie die Show in Kroatien war und warum er sich dort beworben hat.

Für das erste Date nach Kroatien fliegen - hört sich nach einem Traum an und für Ivan aus Gundelfingen ist das tatsächlich zur Realität geworden. Der 31-Jährige, der mittlerweile seit sechs Jahren in Berlin lebt, macht bei der Fernsehsendung "First-Dates-Hotel" mit. Das Konzept der Dating-Show des Fernsehsenders Vox: Ein Hotel in Kroatien, Single-Männer und -Frauen, die per Blind-Dates auf der Suche nach der Liebe sind.

Ivan aus Gundelfingen macht bei "First Dates Hotel" auf Vox mit

Beschlossen mitzumachen hat sich Ivan wegen eines Freundes, der sich ebenfalls dort angemeldet hat. Auch das Dating-Format liebt der Sozialarbeiter, der selbst über sich sagt, dass er "Trash TV studiert" hat. "Ich habe schon oft mit dem Gedanken gespielt, bei so einer Sendung mitzumachen. Und bei so einem Urlaubs-Feeling ohne Alltagsstress, verliebt man sich doch schnell", sagt der gebürtige Gundelfinger. Er sei schon ewig auf der Suche nach einem Partner. Und wenn er es selbst nicht schaffe, dann gebe er das eben in die Hände anderer, scherzt er.

Ivan aus Gundelfingen sucht in der Fernsehsendung "First Dates Hotel" nach der Liebe. Vor seinem Blind-Date war er "sehr nervös". Foto: RTL

Bisher hat er in Berlin noch nicht den richtigen Mann gefunden. "Gefühlt bin ich jede Woche neu verliebt", sagt er und lacht. Beim Daten sei er offen, Corona habe das aber etwas erschwert. Datings-Apps sind nichts für ihn, er lernt lieber jemanden in der Bar oder beim Feiern kennen. "Am liebsten würde ich vor einem ersten Date dem anderen einen 100-Fragen-Katalog vorlegen. Und wenn 90 Prozent übereinstimmen, dann können wir uns treffen", sagt er.

Wie lief das Date von Ivan aus Gundelfingen bei "First Dates Hotel"?

Vor seinem Blind-Date war er "sehr nervös", es sei einfach eine spannende Situation gewesen. "Natürlich fragt man sich, wer der andere Mann ist, wie das Treffen wird und das dann noch alles vor der Kamera." Wie sein Date war, darf Ivan vor der Ausstrahlung am Montag, 14. März, nicht verraten. Nur so viel ist klar: Sein Date hatte er mit Massimo aus Karlsruhe. Seine größte Sorge war, den Erwartungen seines Gegenübers nicht zu entsprechen. Er selbst steht auf südländische Männer und weiß mit Humor und Empathie und seiner lustigen wie aufmerksamen Art von sich zu überzeugen.

Die Dreharbeiten in Kroatien hat Ivan in vollen Zügen genossen. "Das Hotel war richtig schön und die Crew toll." Die Dreharbeiten finden auf der Halbinsel Istrien in einem kleinen Dorf namens Mužolini Donji statt. Vor den zwei Drehtagen hat er ein paar Tage Solo-Urlaub in Kroatien eingelegt, wo er davor noch nie war. Seine Zeit hat er dazu genutzt, um jeden Tag am Strand zu entspannen und dabei Bücher zu lesen.

Ivan aus Gundelfingen bei "First Dates Hotel": Ist seine Suche beendet?

Als der erste Trailer für die Folge "First Dates Hotels" mit Ivan ausgestrahlt wurde, haben ihm auch alte Schulfreunde geschrieben. "Die haben das voll gefeiert und nachgefragt, wie das Date war, was ich ja nicht verraten darf", sagt er. Ein Freund davon sei bald in Berlin und sie haben sich verabredet, um sich mal wieder zu sehen.

Der gebürtige Gundelfinger ist nun schon aufgeregt, bevor die Folge mit ihm im Fernsehen ausgestrahlt wird. Für Montag ist bereits ein Public-Viewing mit Freunden bei ihm geplant. Zuvor will er sich die Folge aber erst mal alleine anschauen. Die Sendung ist online zwei Tage vor der Fernsehausstrahlung abrufbar. Dann wird sich zeigen, ob Ivan nun endlich sein "ewige Suche" beenden kann.

Die Sendung wird montags um 20.15 Uhr bei Vox ausgestrahlt.