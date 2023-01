Gundelfingen

17:30 Uhr

Ein Hofball mit alten Bekannten: Die Glinken feiern 77-jähriges Jubiläum

Plus 77 Jahre Faschingsgesellschaft wollen gebührend gefeiert werden. Nach Gundelfingen kommen am Wochenende deshalb altbekannte Gesichter.

Von Johanna Hofmann Artikel anhören Shape

Zum 77-jährigen Jubiläum der Gundelfinger Glinken hat der Verein eine riesige bunte Jubiläumsshow auf die Beine gestellt. Mit dem traditionellen Hofball eröffneten das kleine und große Prinzenpaar und ihr Gefolge wieder die Faschingssaison. Nach zwei Jahren Unterbrechung heizte das kleine Prinzenpaar bestehend aus Max und Vanessa II. die Stimmung in der Brenzhalle an – mit einem fliegenden Wechsel vom Eröffnungswalzer in Ballkleid und Anzug zur Rock´n´Roll-Nummer „Mambo Nr. 5“. Der Rock´n´Roll sitzt perfekt bei Vanessa und Max. Kein Wunder, denn die beiden lernten sich bei der Rocktanzgruppe Lollipops kennen. Der kleine Showtanz begann zu mittelalterlicher Musik, um gleich darauf als Piraten der Karibik die Schwerter auf der Bühne zu ziehen. Auch die großen Regenten Manuela II. und Manuel I., im Privatleben ebenfalls ein Paar, überraschten das Publikum mit kühnem tänzerischem Stilwechsel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen