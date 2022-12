Miriam Gruß tritt nicht mehr an: Wechsel im Rathaus beschäftigt Gundelfingen

Im März wird in der Gärtnerstadt gewählt. Klar ist, dass Miriam Gruß nicht mehr antreten wird. Sie nannte dafür familiäre Gründe. Aber wer folgt auf sie?

Die Tage der amtierenden Bürgermeisterin Miriam Gruß sind gezählt. Überraschend hatte die Gundelfinger Rathauschefin Ende Oktober verkündet, dass sie bei der kommenden Bürgermeisterwahl am 12. März nicht mehr kandidieren werde. Niemand wusste davon, als sie das bei der Bürgerversammlung in der Gärtnerstadt verkündete. Damals erklärte die Amtsinhaberin, dass sie bei der Bürgermeisterwahl nicht mehr antreten wird. "Ich habe in mich geschaut. Sehr lange. Und sehr intensiv. Meine familiäre Situation ist, wie sie ist. Es deckt sich nicht mit den Anforderungen, die anstehen", sagte Miriam Gruß, Mutter zweier Kinder.

Gerechnet hatte damit niemand. Verwaltung, Stadträte und Gundelfingerinnen und Gundelfinger zeigten sich überrascht. "Ich wollte, dass Sie, die Bürgerinnen und Bürger, die mich gewählt haben, es heute als Erste von mir erfahren", sagte Gruß damals. Ursache waren dafür familiäre Gründe. Die Rathauschefin hat einen volljährigen Sohn und eine siebenjährige Tochter. "Bürgermeister und Mutter zu sein, das ist schwierig", erläuterte die 46-Jährige. Die meisten Männer in der Politik hätten Frauen, die sie unterstützen. Als sie Bundestagsabgeordnete war, sei ihr Mann für ein paar Jahre aus dem Beruf ausgestiegen. In Gundelfingen habe sie die Erfahrung gemacht, nicht überall dabei sein zu können. "Ich habe mich jetzt für die Kinder und die Familie entschieden", so Gruß.

Eine schwierige Entscheidung für die Politikerin und ihren Mann. Gruß sagte, dass sie ihren Job in der Politik "sehr, sehr gerne" macht und dass auch gerne in Gundelfingen. Aber: "Für meine Familie und mich war das ein permanenter Spagat. Es gab extrem herausfordernde Situationen." Das habe auch immer wieder zu emotionalen und traurigen Momenten geführt. Gruß fand, dass Politik und Familie auch noch im Jahr 2022 eine große Herausforderung seien. Abendtermine, Veranstaltungen am Wochenende, Sitzungen, Besprechungen – es sei erwünscht, präsent zu sein. Die Ansprüche blieben gleich, egal, in welcher familiären Situation man sei. Doch für sie gilt: "Es ist keine Schwäche, zuzugeben, dass es als Mama und Politikerin auch mal nicht funktioniert. Sondern es braucht eine neue Ehrlichkeit."

Zwar sind es noch drei Monate bis zur Gundelfinger Bügermeisterwahl, aber der Kampf um den Posten im Gundelfinger Rathaus läuft bereist seit Monaten. Mehre Kandidatinnen und Kandidaten haben sich in Position gebracht. Die Spannung steigt, wer das Amt übernehmen wird. Bis zum 19. Januar besteht die Möglichkeit, Bewerberinnen und Bewerber zu nominieren. Sie können aber nur von Parteien und von Wählergruppen aufgestellt werden, sogenannte Wahlvorschlagsträger.

Aufgrund des Todes des damaligen Bürgermeisters Peter Schweizer im März 1999 musste eine Neuwahl stattfinden. Schweizer war vor 50 Jahren Bürgermeister geworden. Seine Frau Vera Schweizer wurde nach seinem Tod selbst für die SPD in den Stadtrat gewählt und legte im September dieses Jahres ihr Amt nieder. Seit dem Tod von Bürgermeister Schweizer findet die Wahl in Gundelfingen nicht mehr zusammen mit den allgemeinen Kommunalwahlen, sondern zeitlich versetzt alle sechs Jahre statt.

