Einblick in Gundelfingens Geschichte

Bei einem historischen Stadtrundgang können Interessierte wieder einen Blick in die Geschichte der nordschwäbischen Stadt werfen und historische Gebäude kennenlernen. Die Führung beginnt am Sonntag, 2. Juli um 14 Uhr. Auf diesem Rundgang werden kunsthistorische Zusammenhänge anschaulich erläutert; Informationstafeln an ausgewählten, bedeutsamen Gebäuden weisen auf besondere Sehenswürdigkeiten hin. Die ausgebildeten Stadtführerinnen und Stadtführer begleiten die Interessierten auf dem etwa 90-minütigen Spaziergang durch die historische Altstadt und informieren unterhaltsam und kompetent über Gundelfingen und seine interessanten geschichtlichen Ereignisse. Am Torturm werden Sie vom „Linken Geiger“ überrascht. Treffpunkt ist der Kirchplatz vor der Stadtpfarrkirche St. Martin. Der Unkostenbeitrag liegt bei vier Euro pro Person. Informationen und Anmeldung beim Kultur- und Sportamt der Stadt Gundelfingen, unter der Telefon 09073/999118 oder per E-Mail an keck@gundelfingen-donau.de. (AZ)