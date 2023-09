Gundelfingen

10:37 Uhr

Einbrecher steigen in Gundelfinger Selbstbedienungsladen ein

Unbekannte sind in Gundelfingen in einen Selbstbedienungsladen eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, stehlen die Einbrecher zwar nichts. In dem Laden in der Oberen Vorstadt richten sie aber einen Schaden von circa 1000 Euro an.

In Gundelfingen ist zwischen dem 22. September, 18 Uhr, und dem 26. September, 8 Uhr, in einen Selbstbedienungsladen in der Oberen Vorstadt eingebrochen worden. Die Einbrecher hebelten laut Polizei die Eingangstür auf und durchsuchten den Verkaufstresen. Gestohlen wurden nichts, allerdings entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

Höchstädt Unbekannte zerkratzen in Höchstädt einen blauen Mazda

