Einbrecher stiehlt in Gundelfinger Restaurant eine Flasche Wein

Durstig war offensichtlich ein Unbekannter, der in der Nacht zum Samstag einen Einbruch in ein Gundelfinger Restaurant verübt hat.

In der Nacht zum Samstag hat ein Unbekannter einen Einbruch in ein Restaurant in Gundelfingen verübt. Der Täter öffnete laut Polizeibericht mit Gewalt eine Kellertür und stahl eine Flasche Wein.

An der Tür des Gundelfinger Restaurants entstand Sachschaden

Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, wird noch geprüft. An der Tür entstand ein geringer Sachschaden. Die Polizeiinspektion Dillingen hat strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)