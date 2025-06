Einbruchsversuch in Waschanlage in Gundelfingen – Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Täter hat versucht, in eine Waschanlage in der Industriestraße in Gundelfingen gewaltsam einzudringen. Dabei blieb es bei dem Versuch, der Tatort wurde ohne Beute verlassen, berichtet die Polizei. Die Dillinger Beamten haben Ermittlungen wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die im Zeitraum zwischen Sonntag, 22. Juni, und Montag, 23. Juni, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Dillingen unter 09071/560 zu melden. (AZ)

