Eine Frau beschädigt auf einer Plantage mehrere Christbäume

Eine 61-Jährige wird in Gundelfingen beim Diebstahl beobachtet. Der Plantagen-Besitzer stellt die Frau.

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Samstag gegen 11.30 Uhr eine Frau beobachtet, die sich unbefugt auf einer Weihnachtsbaumplantage entlang der Bundesstraße B 16 westlich von Gundelfingen aufhielt und dort an mehreren Bäumen Tannenwedel abschnitt. Das Diebesgut lud die 61-Jährige in den Kofferraum ihres Wagens und suchte anschließend das Weite.

Die beschädigten Christbäume können nicht mehr verkauft werden

Der Zeuge informierte daraufhin den Inhaber der Pflanzenaufzucht. Dieser eilte der Nadelholzdiebin hinterher und holte sich die gestohlenen Zweige zurück. Die beschädigten Christbäume sind so nicht mehr verkäuflich. Die 61-Jährige richtete laut Polizeibericht einen Schaden von ungefähr 700 Euro an. Sie muss sich jetzt strafrechtlich wegen Diebstahls und Sachbeschädigung verantworten. (AZ)