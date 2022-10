Einsatz fürs Radeln und Wandern: Donautal-Aktiv besteht seit 20 Jahren

Plus Von der größten Radtour Süddeutschlands bis zum ausgezeichneten Wanderweg: Vieles bei Donautal-Aktiv gelingt, weil Dillingen und Günzburg so gut miteinander können.

Mit einer imposanten Jubiläumsfeier hat jetzt der Regionalentwicklungsverein „Donautal-Aktiv“ auf sein 20-jähriges Bestehen aufmerksam gemacht. Im Bleichestadel von Gundelfingen und nahe des idyllischen Flüsschens Brenz kamen rund 140 Gäste zusammen, um sich eine stolze Bilanz seiner bisherigen Aktivitäten anzuhören und den lobenden Worten einiger prominenter Gäste aus Politik und Wirtschaft zu lauschen. In dem prächtig hergerichteten Veranstaltungsraum mit einem selbstverständlich regional zusammengestellten Buffet wurde ein ums andere Mal auf die gute Zusammenarbeit der beiden Landkreise Dillingen und Günzburg hingewiesen.