Elisabeth Sturm ist neue Konrektorin an der Peter-Schweizer-Grundschule

Mit Beginn des Schuljahres 2025/2026 übernahm Elisabeth Sturm die Funktion der stellvertretenden Schulleiterin an der Peter-Schweizer-Grundschule Gundelfingen. Die erfahrene Lehrerin komplettiert damit das Schulleitungsteam mit organisatorischen, pädagogischen und menschlichen Kompetenzen. Elisabeth Sturm ist ein vertrautes Gesicht an der Schule: Seit mehreren Jahren unterrichtet sie erfolgreich die Jahrgangsstufen 3 und 4 und hat sich an „ihrer“ Schule sowohl fachlich als auch menschlich ein großes Ansehen erworben. Durch ihre bisherige Funktion als Fachberaterin für Verkehr und Sicherheit im Schulamtsbezirk Dillingen ist sie über die Grenzen der Stadt Gundelfingen gut bekannt. Schulleiterin Ruth Seybold freut sich mit dem Kollegium, den Mitarbeitenden der Schulgemeinschaft sowie der Elternvertretung sehr über Frau Sturms Ernennung: Bereits seit den Sommerferien arbeitet die Lehrkraft äußerst engagiert, motiviert und mit viel Herzblut in allen Bereichen der Schulleitung mit.

