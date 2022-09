EnBW ODR und Erdgas-Schwaben gründen neue Energieversorgung im Donautal

Die führenden Unternehmen haben sich zusammen geschlossen – mit Sitz in Gundelfingen. Wie sich die Kooperation auf Nordschwaben auswirkt.

Die steigenden Energiekosten sind aktuell ein Dauerthema. Nun gibt es ein neues Unternehmen in Nordschwaben. Die Energieversorgung Donautal GmbH hat ihren Sitz in Gundelfingen und die Geschäftsführer der Gesellschaft sind Sebastian Maier, Vorstand der EnBW ODR AG, und Uwe Sommer, Prokurist in der Erdgas-Schwaben-Gruppe. Mit der länderübergreifenden Zusammenarbeit in der Region Nordschwaben bündeln beide Unternehmen ihre Kompetenzen als Energieversorger in der Region über die Landesgrenzen von Baden-Württemberg und Bayern hinweg.

EnBW ODR und Erdgas Schwaben gründen Energieversorgung Donautal

Die Energieversorgung Donautal steht dem Unternehmen zufolge wie alle regionalen Energieversorger vor der Herausforderung der Energiewende auf dem Land. Sebastian Maier von der EnBW ODR sagt: "Die neu gegründete Gesellschaft stärkt zum einen die Versorgungssicherheit in der Region und befähigt uns zum anderen, die Energiezukunft mit dem gemeinsamen Know-how zu gestalten." Insbesondere die Entwicklungen im Bereich der Gasversorgung stehen wie überall in Deutschland im Fokus.

Vorreiter für Wasserstoff

Der Partner Erdgas Schwaben aus dem Bereich Gasversorgung könne auf ein jahrzehntelanges Fachwissen zurückgreifen und sei ein Vorreiter im Ausbau von wasserstofffähigen Netzen. "Wir setzen den Fokus auf die Energiewende und die Bereitstellung von regenerativem Wasserstoff über unser Leitungsnetz, das jetzt schon überwiegend H2-ready ist, diese besondere Partnerschaft investiert noch einmal in die Zukunftsfähigkeit der Region rund um Gundelfingen", sagt Uwe Sommer. (AZ)

