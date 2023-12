Erster Förderbescheid von Digitalminister Mehring geht nach Gundelfingen

Die Stadt Gundelfingen erhält 30.000 Euro für die Digitalisierung der Verwaltung von der Staatsregierung.

Seinen ersten Förderbescheid als Staatsminister für Digitales hat Fabian Mehring ( Freie Wähler) am Freitag an Gundelfingens Rathauschef Dieter Nägele übergeben. Mit einem Landeszuschuss von über 30.000 Euro unterstützt der Freistaat die Stadt Gundelfingen bei der Digitalisierung ihrer Verwaltung. Verwaltungsakte sollen damit in Zukunft bürgerfreundlicher und unbürokratischer werden, in dem man Anträge bequem online stellen kann.

Gundelfingen: Mehring überreicht Förderung für Digitalisierung der Verwaltung

"Durch kluge Digitalisierung die Schnittstelle zwischen Bürgern und Staat zu optimieren, gehört zu meinen Herzensanliegen als Digitalminister. Auf diese Weise bauen wir überflüssige Bürokratie ab und tragen dazu bei, verloren gegangenes Vertrauen der Menschen in den Staat zurückzugewinnen", erklärte Mehring bei der Übergabe des Bescheids im Sitzungssaal des Rathauses. Dabei, so der Minister, liege es ihm besonders am Herzen die ländlichen Räume im Freistaat fit für ein modernes, digitales Bayern zu machen. "Umso mehr hoffe ich, die Verwaltungsgemeinschaft Gundelfingen schon bald als "Digitales Rathaus" auszeichnen zu dürfen", so Mehring.

Im Zuge dessen bedankte Mehring sich bei Gundelfingens Bürgermeister für das "vorbildliche Engagement" der Stadt für eine moderne Verwaltung. "Über 80 Verwaltungsakte kann man in der VG Gundelfingen bereits online erledigen, ohne dafür ins Rathaus gehen und Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen", lobte der Minister. Insgesamt, so Mehring, unterstütze sein Haus fast 1700 bayerische Kommunen mit 15,4 Millionen Euro an Fördergeldern auf ihrem Weg ins digitale Zeitalter.

Bisher gibt es 80 digitale Verwaltungsdienste bei der VG Gundelfingen

Bürgermeister Nägele betonte: "Die Digitalisierung von Dienstleistungen unseres Rathauses ist mir ein sehr wichtiges Anliegen. Hierdurch schaffen wir einen echten Mehrwert für unsere Bürgerinnen und Bürger, die viele Verwaltungsleistungen auch außerhalb der Öffnungszeiten des Rathauses bequem von zu Hause aus in Anspruch nehmen können. Mein Dank in diesem Zusammenhang gilt unserem EDV-Administrator, Stephan Schneider, der die Umsetzung des Onlinezugangs­gesetztes mit Nachdruck verfolgt." Nach der Übergabe des Förderbescheids ließ Nägele es sich nicht nehmen, den frisch gebackenen Minister um einen Eintrag ins Goldene Buch seiner Stadt zu bitten.